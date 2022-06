Dybala all’Inter, ora si può: la svolta spiana la strada ai nerazzurri

Si può sbloccare l’affare Dybala per l’Inter: arriva la svolta che avvicina la Joya alla società nerazzurra

C’è Dybala nei pensieri dell’Inter. La Joya a zero è un’opportunità che Marotta non vuole lasciarsi sfuggire.

Da tempo i nerazzurri lavorano al possibile arrivo dell’argentino a parametro zero ma si attende ancora la svolta che faccia decollare l’affare. Una svolta necessaria anche dal punto di vista dei conti: per far entrare Dybala, c’è la necessità che esce Alexis Sanchez, come raccontato da Calciomercato.it. Questione di conti da far quadrare, aspetto non certo secondario per una società che da almeno un anno fa della sostenibilità economica il suo principio cardine.

Dybala potrà vestirsi di nerazzurro, soltanto quando il cileno troverà una collocazione di suo gradimento. Legato all’Inter fino al 2023, nel contratto dell’ex Barcellona non è presente alcuna clausola risolutiva, ma a favorire l’uscita potrebbe essere la corte di due società straniere.

Calciomercato Inter, doppia pista per Sanchez

Come si legge sul profilo twitter del giornalista Ekrem Konur, il Galatasaray e il Siviglia sono interessate ad Alexis Sanchez. Le due società hanno la necessità di rinforzare il proprio parco attaccanti nella prossima stagione ed hanno messo gli occhi sul cileno.

L’Inter non avrebbe problemi a liberare a zero il calciatore, servirebbe però trovare la quadra dal punto di vista economico. La corte di Galatasaray e Siviglia da questo punto di vista potrebbe rappresentare un incentivo per Sanchez: il suo addio costituirebbe il via libera per Dybala