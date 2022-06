Calciomercato.it seguirà in tempo reale Italia-Germania, prima giornata del Gruppo 3 della Nations League

Dopo la pesante sconfitta nella ‘Finalissima’ contro l’Argentina, l’Italia torna in campo stasera in una partita ufficiale. Sprofondata in una crisi senza fine culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali, la squadra azzurra ospita al ‘Dall’Ara’ la Germania. Inserite insieme a Inghilterra e Ungheria nel Gruppo 3 della Nations League, le due squadre apriranno le danze del girone in quel di Bologna.

Finito ormai da mesi nel mirino della critica, Roberto Mancini dovrà fare i conti con una serie di defezioni importanti. Oltre a Chiellini, che ha giocato la sua ultima partita in azzurro a Wembley, hanno lasciato il ritiro della Nazionale anche Bernardeschi, Emerson Palmieri, Insigne, Jorginho, Lazzari, Sirigu, Verratti e Zaccagni. Una rosa rimaneggiata che dovrà vedersela contro una delle migliori squadre in assoluto.

Per Hansi Flick si tratterà della decima presenza sulla panchina tedesca. Il ruolino di marcia è sin qui impressionante con otto vittorie, un pareggio (in amichevole contro l’Olanda), trentaquattro gol realizzati e appena tre subiti. Certamente non l’avversaria migliore per provare a rialzare la testa, ma il tecnico jesino potrà fare affidamento anche sulla tradizione favorevole dell’Italia contro la Germania. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Germania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Tonali, Cristante, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. CT : Roberto Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sanè; Werner. CT: Flick.

CLASSIFICA GRUPPO 3: Germania, Inghilterra, Italia e Ungheria 0 punti