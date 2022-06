ESCLUSIVO agente Igor: “E’ stata la sua migliore stagione”. Poi esce allo scoperto sul futuro

Igor si è trasferito alla Fiorentina a gennaio 2020 per circa 6,5 milioni di euro complessivi più bonus. Nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus

Dalle giovanili della Red Bull all’avventura in Austria fino alla Spal e alla Fiorentina, Igor ne ha fatta di strada diventando uno dei centrali più forti della nostra Serie A: “Quella appena conclusa è stata sicuramente la sua migliore stagione – ha esordito in esclusiva a Calciomercato.it Marcelo Mascagni, agente del difensore brasiliano – Raggiungere il traguardo europeo con la maglia viola è stata per lui una felicità immensa”.

Per età e potenziale, Igor ha ancora ampi margini di miglioramento: “Secondo me può crescere nei duelli aerei in area di rigore, dove quest’anno ha comunque già avuto un upgrade – ha specificato Mascagni – Ma parliamo di un ragazzo che ha sempre voglia di imparare, con una testa fantastica. Italiano è stato fondamentale, gli ha dato fiducia. E quando c’è la fiducia dell’allenatore, si gioca con una fame diversa e con maggiore sicurezza. Obiettivo Nazionale? Vediamo, dopo il Mondiale il Brasile potrebbe rinnovarsi e lui ha certamente tutte le carte in regola per far parte del nuovo corso”.

L’eccellente stagione in maglia viola ha acceso i riflettori del mercato su di lui. In queste settimane si è parlato di un interesse della Juventus, alla ricerca di un mancino di gran fisico per rimpiazzare Chiellini. Stando a quanto appreso da CM.IT, tuttavia, i bianconeri non hanno fin qui effettuato alcun passo concreto: “Igor è felice a Firenze ed è difficile che possa andare via adesso, anche se il calciomercato è imprevedibile – spiega l’agente del classe ’98, in campo quest’anno per 2.626 minuti – L’idea è quella di restare alla Fiorentina, giocando la Conference League e un’altra stagione di grande livello”.

Agente Igor a CM.IT: “Per ora con la Fiorentina non abbiamo parlato di rinnovo”

Il contratto di Igor scade a giugno 2024, c’è l’ipotesi rinnovo di cui però, sottolinea Mascagni in conclusione, “non se n’è ancora parlato. Stiamo aspettando, Igor ha comunque ancora due anni più opzione”.