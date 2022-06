Acquisto Juventus inatteso: Allegri soddisfatto, i tifosi no

La Juve tenta una nuova strada per quanto riguarda il colpo in difesa. La soluzione giusta potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona: sfida a Conte

Si preannuncia un calciomercato di grandi cambiamenti, praticamente una rivoluzione per la Juve. In tutti i reparti, infatti, restano in uscita diversi calciatori e dunque sono pronti diversi innesti di livello.

Il discorso vale anche per il reparto difensivo. Infatti, l’addio di Giorgio Chiellini rappresenta una ferita importantissima nella retroguardia della Vecchia Signora. E un sostituto andrà trovato, per forza di cose e in tempi neanche troppo lunghi. Un profilo a sorpresa arriva dalla Spagna e potrebbe interessare particolarmente il club torinese. Stiamo parlando di Clement Lenglet. Si tratta di un centrale francese, classe 1995, che non è mai riuscito a mostrare il suo meglio con la maglia del Barcellona. E ora l’addio in estate sembra inevitabile.

Calciomercato, colpo in difesa: la Juve sfida Conte per Lenglet

Già da diversi giorni, il Tottenham di Antonio Conte è caldo su Lenglet come profilo mancino per la retroguardia degli inglesi. Non sono gli unici, però, ad aver messo gli occhi sul difensore. Secondo quanto riporta ‘Sport’, infatti, i bianconeri hanno messo nel mirino il calciatore per soddisfare le esigenze di Allegri. Il Tottenham tratta sulla base di un prestito biennale, la Juve potrebbe tentare piste diverse, come un prestito a condizioni migliori o una trattativa a titolo definitivo che sarebbe la preferita dal Barcellona. Vedremo se questa pista dalla Spagna si surriscalderà nel prossimo futuro, anche se il suo nome non scalda per niente i tifosi bianconeri.