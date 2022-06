“Una vergogna”: Baggio durissimo sulla Nazionale

Baggio duro sulla clamorosa eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali. Le parole dell’ex stella azzurra

È arrivato un altro pesante ko per l’Italia di Roberto Mancini dopo la disfatta Mondiale. L’Argentina di Messi, nella Finalissima di Wembley, si è dimostrata nettamente superiore.

A margine dell’evento “Il Talento prende il Volo”, nell’aeroporto di Fiumicino, Roberto Baggio non ha usato giri di parole sul momento degli azzurri: “È una vergogna che l’Italia avendo vinto l’Europeo non sia qualificata di diritto al Mondiale. È una follia. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto”.

Un commento, poi, su Nicolò Zaniolo: “Spero si riprenda bene. Purtroppo gli infortuni l’hanno penalizzato molto: spero possa tornare ai suoi livelli di una volta senza avere altri problemi. Il gol segnato nella finale di Conference gli può solo fare bene, gli dà una fiducia incredibile e gli farà vedere il futuro con maggiore serenità”.