CM.IT | Salernitana, il nome per il post Sabatini. Attesa per Nicola

Terremoto in casa Salernitana con l’addio ufficiale di Walter Sabatini: le ultime sul nuovo direttore sportivo e sul futuro di Nicola

Ore convulse in casa Salernitana. Dopo i dissidi emersi ieri tra il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini, è arrivato il comunicato che ha ufficializzato l’addio del dirigente.

Ora la società sta pianificando le prossime mosse da compiere, a partire dalla nomina di un nuovo responsabile dell’area tecnica. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, in pole per il ruolo di direttore sportivo c’è Gianluca Petrachi, ex Torino e Roma, accostato anche nei mesi scorsi alla piazza campana. Novità potrebbero esserci anche in panchina: sono ore di riflessioni per Davide Nicola, il condottiero dell’impresa salvezza, che ieri ha firmato un precontratto biennale.

Salernitana, riflessioni per Nicola: c’è anche Cannavaro per la panchina

Il tecnico farà sapere nelle prossime ore la decisione sulla sua permanenza alla guida della squadra granata. Nel caso in cui si dovesse arrivare alla separazione, un nome da tenere in considerazione è quello di Fabio Cannavaro. Terminata ormai da tempo la sua esperienza in Cina, l’ex difensore campione del mondo nel 2006 è alla ricerca di un progetto che gli consenta di fare il suo ‘debutto’ anche in Europa. Sfumata la pista Espanyol, il cui progetto non l’ha convinto, potrebbe aprirsi quella granata ma tutto dipende anche da Nicola. Riflessioni in corso, la Salernitana pianifica il proprio futuro.