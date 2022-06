C’è il grande ritorno: Allegri e Pioli restano a bocca asciutta

Juventus e Milan a caccia di un centravanti per la sessione del mercato estivo. Una pista comune è destinata a sfumare per le due big di Serie A

Juventus e Milan hanno bisogno di un attaccante di livello per completare e rinforzare i rispettivi reparti offensivi in vista della prossima stagione.

Allegri e Pioli guardano perciò con interesse pure alla Premier League e a una ghiotta occasione a parametro zero. Stiamo parlando di Alexandre Lacazette, già accostato in passato a bianconeri e rossoneri, senza dimenticare i sondaggi dell’Inter. L’esperto centravanti francese si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno e anche le big italiane avevano fatto un pensierino al classe ’91.

La Serie A però è destinata a restare un approdo lontano per la punta transalpina, considerando la volontà del giocatore di tornare in patria e precisamente al Lione. Stando al quotidiano ‘L’Equipe’, Lacazette e il club di Ligue 1 sarebbero vicini all’accordo per il grande ritorno nelle fila dell’Olympique dell’ormai ex attaccante dell’Arsenal.

Calciomercato, niente da fare per Juventus e Milan: Lacazette torna al Lione

Lacazette punta a rigenerarsi in Francia e riscattare una stagione deludente, terminata nel modo peggiore con la mancata qualificazione alla prossima Champions League dei ‘Gunners’. Tanti problemi nell’ultimo anno per il francese, già vicino a una possibile partenza da Londra a gennaio nella sessione invernale del mercato. Oltre a Lacazette il Lione pensa anche al ritorno in squadra di Tolisso, pure lui in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e accostato in diverse occasioni alle big italiane.

Lacazette fa le valigie per tornare in Francia: pista che sfuma per la Juve (vice Vlahovic) e per lo scudettato Milan di Pioli.