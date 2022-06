Incontro e accordo: si attende solo l’annuncio per Chiellini

Incontro e accordo per Chiellini: in arrivo l’annuncio ufficiale sulla nuova avventura dell’ex difensore della Juventus

L’addio alla Nazionale dopo quello alla Juventus. E’ un periodo di saluti per Giorgio Chiellini che mette la parola fine su una parte importante della sua carriera.

Si chiude la parentesi azzurra, dopo che si era già chiusa quella bianconera, ma non lascia il calcio giocato.

Ieri Italia-Argentina è stata la sua ultima apparizione in Nazionale, un saluto un po’ rovinato dalla sconfitta nella Finalissima. Nel post gara, il calciatore non è sbilanciato più di tanto sul suo futuro: il classico “vedremo”, “deciderò nelle prossime settimane”, ma la decisione è già stata presa e lo porta in MLS.

Calciomercato, Chiellini: accordo con i Los Angeles FC

Chiuderà negli Stati Uniti la sua carriera Giorgio Chiellini e lo farà con la maglia dei Los Angeles FC. Come previsto ieri è andato in scena l’incontro tra i rappresentati della franchigia americana e il suo agente, David Lippi, proprio a Londra. Un incontro che è servito per chiudere il cerchio su un accordo che era già stato trovato nei giorni scorsi. Ora si attende solo che arrivi il momento dell’ufficialità: salvo (clamorose) sorprese, Chiellini volerà a Los Angeles per l’ultima tappa di una lunga e vincente carriera.