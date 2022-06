Lukaku gratis, il Chelsea fa la contromossa: scambio anti Inter

Lukaku sarebbe pronto a dimezzarsi l’ingaggio pur di tornare all’Inter, che però non vuole andare oltre il prestito. Il Chelsea tenta il super scambio

Lukaku vuole tornare all’Inter tanto che sarebbe addirittura disposto quasi a dimezzarsi l’attuale stipendio di 12 milioni di euro più bonus. Il contatto di ieri tra il suo legale e la dirigenza interista non ha comunque portato a dei passi in avanti, bisognerà infatti conoscere le intenzioni del Chelsea premettendo che i nerazzurri non vogliono andare oltre un prestito. E tutto entro giugno, in modo da usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita.

In verità dalla Spagna fanno capire che la nuova proprietà dei ‘Blues’, capitanata da Todd Boehly, voglia assolutamente ricavare qualcosa dalla partenza del centravanti belga, che ha rotto del tutto con Tuchel. Qualcosa in termini di soldi veri oppure di contropartite. In tal senso il ‘Mundo Deportivo’ dà una notizia che ha del clamoroso.

Stando al sito catalano, il Chelsea ha messo gli occhi su Robert Lewandowski. ‘Pallino’ di Tuchel stesso, il polacco ha rotto coi bavaresi perché vuole andare via, nello specifico traslocare al Barcellona col quale ha già un accordo di massima. Il problema è che i blaugrana non sembrano avere i fondi necessari per ‘accontentare’ il Bayern Monaco, che per il suo numero 9 in scadenza fra un anno vuole almeno una quarantina di milioni.

Calciomercato Inter, il Chelsea offre Lukaku al Bayern: obiettivo Lewandowski

Ebbene, come conferma anche l’altro quotidiano catalano ‘El Nacional’ i londinesi intendono offrire Lukaku al Bayern, tenendo conto della loro stima per il bomber belga, in cambio appunto di Lewandowski. Uno scambio alla pari, insomma, tra giocatori scontenti. Ostacolo? Gli stessi giocatori, che hanno già scelto la loro prossima destinazione: Lewandowski il Barcellona, Lukaku l’Inter.