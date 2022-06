ESCLUSIVO | Sassuolo, un gioiello è richiesto in Bundesliga

Novità importanti in ottica calciomercato Sassuolo. Uno dei gioielli della rosa di Dionisi è finito nel mirino di un club di Bundesliga: i dettagli

L’undicesimo posto finale in classifica con 50 punti non basta a fotografare l’ennesimo buon campionato di Serie A disputato dal Sassuolo. La squadra di Dionisi si è resa protagonista di imprese molto importanti come la vittoria in casa della Juventus e le due a ‘San Siro’ prima contro il Milan e poi contro l’Inter. Risultati e prestazioni che hanno messo in vetrina i gioielli neroverdi, molto appetiti sul mercato sia in Italia che all’estero. Oltre agli attaccanti Azzurri Berardi, Scamacca e Raspadori, tra i protagonisti figura anche un difensore come Kaan Ayhan. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il 27enne centrale turco – nato e cresciuto calcisticamente in Germania – è finito nel mirino del Wolfsburg, intenzionato a riportarlo in Bundesliga questa estate. Il Sassuolo è disposto a negoziare la sua cessione, ma va trovata l’intesa sulla formula visto che per ora i tedeschi lo hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto.