Ora è UFFICIALE l’addio in panchina: c’è il comunicato

E’ arrivato il comunicato del club: è ufficiale l’addio in panchina, ora si attende il nome del nuovo allenatore

Ora c’è anche l’ufficialità. Aurelio Andreazzoli non sarà l’allenatore dell’Empoli il prossimo anno. Lo ha comunicato la società toscana con una nota: dopo la promozione di due anni fa e il quattordicesimo posto nel campionato appena concluso, le strade si separano.

“Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva – si legge nel comunicato – . Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”.

Per l’Empoli ora c’è da decidere il nome del prossimo tecnico. Un candidato che sembrerebbe aver preso piede negli ultimi giorni è Paolo Zanetti, ex Venezia, corteggiato anche dall’Udinese che ha virato su Sottil.