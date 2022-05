Messi a sorpresa: “Italia fuori dai Mondiali? Pazzesco, sarebbe stata favorita”

Lionel Messi ha parlato dell’Italia alle porte del match contro l’Argentina. Le dichiarazioni della Pulce sorprendono

Lionel Messi non ha bisogno di presentazioni e, quindi, quando parla non è mai banale e bisogna starlo a sentire.

La Pulce lo sa bene quali sono le squadre forti nel calcio e a chi bisogna prestare attenzione. Evidentemente tra queste c’è l’Italia e l’attaccante non lo nasconde affatto. In un’intervista a ‘TyC Sports’, infatti, la Pulce ha espresso il suo pensiero sulla mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali e senza mezzi termini: “L’Italia è campione d’Europa, se si fosse qualificata per i Mondiali sarebbe stata la favorita. È stata abbastanza sfortunata a essere eliminata, anche se avrebbe potuto qualificarsi prima, nel girone. Poi è rimasta senza Mondiale. Sicuramente sarebbe stata uno dei candidati alla vittoria: nessuno avrebbe voluto affrontare l’Italia. Per noi è un bel banco di prova”.

Messi torna sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali

Messi non ha finito sull’argomento, anzi rincara la dose: “La verità è che è pazzesco che abbiano vinto l’Europeo e adesso non siano ai Mondiali. Per quello che rappresenta nella storia, che l’Italia non ci sia ancora. Sì, è un peccato. Ora ho amici in squadra (si riferisce a Verratti e Donnarumma, ndr), due grandi persone con cui ho un ottimo rapporto, e mi dispiace molto di più”.

Si torna a parlare poi di campo e in particolare proprio del match tra Italia e Argentina: “È una competizione ufficiale, avallata dalla FIFA. Si tratta di una coppa in più per noi e vogliamo vincerla. Che questo gruppo aggiunga un’altra coppa è per la felicità personale e di tutto il popolo argentino“.