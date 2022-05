Hakimi rompe con il PSG: già pronto il nuovo club

La scorsa estate il primo grande sacrificio dell’Inter portò Achraf Hakimi ad indossare la maglia del Paris Saint Germian. Un anno dopo il destino del marocchino è tutto da esplorare

Non la stagione dei sogni per il Paris Saint Germain, che la scorsa estate ha tirato su una campagna acquisti sontuosa per ambire a vincere tutto ed in particolare la Champions League. Il grande vero obiettivo stagionale è però sfumato con largo anticipo, in virtù dell’eliminazione prematura arrivata già agli ottavi di finale per mano del Real Madrid poi campione d’Europa. Tra i grandi colpi di un anno fa spicca anche Achraf Hakimi, primo di due sacrifici importanti da parte dell’Inter che poi in seguito cedette anche Lukaku al Chelsea.

L’esterno marocchino a Parigi ha concluso l’annata con 41 presenze complessive accompagnate da 4 gol e 6 assist, andando quindi a decrescere quanto fatto vedere nella sua unica stagione interista. Una scintilla quella con l’ambiente parigino che è andata via via scemando, e che ora dopo un anno lo riporta al centro delle voci di mercato che provengono dall’Inghilterra.

Hakimi sarebbe dunque finito nel mirino di un top club di Premier League. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘The Athletic’, il Chelsea ha monitorato la situazione del laterale marocchino al PSG, dopo averlo anche corteggiato la scorsa estate prima dell’approdo proprio alla compagine transalpina.

Calciomercato, Hakimi piace al Chelsea: già addio al PSG?

La militanza al Paris di Hakimi non è risultata fin qui come previsto con tanto di umore amaro al Parco dei Principi alimentato proprio dall’eliminazione dalla Champions League. Il giornalista Daniel Riolo ha raccontato all’After Foot show’ della posizione di Hakimi nel club: “Hakimi sta impazzendo, i sudamericani non gli parlano più. Vuole già lasciare Parigi, è stufo. In questa squadra le sue qualità non sono mai esplose”.

In questo contesto di malumori e incertezze potrebbe inserirsi quindi il Chelsea che ha ancora sotto contratto James che ha attirato l’attenzione del Real Madrid e del Manchester City, ma che potrebbe anche passare nei tre di difesa con Hakimi a tutta fascia in caso di acquisto. Sui radar londinesi anche Dest.