Addio già comunicato, ha giocato la sua ultima partita

La finale di Champions League è stata la sua ultima partita: ha già comunicato l’addio, la destinazione è stata scelta

La finale di Champions League ha chiuso l’esperienza di sei anni al Liverpool. Sadio Mane ha detto addio ai ‘Reds’ secondo quanto riferisce la ‘Bild’. L’esterno senegalese avrebbe salutato staff e squadra dopo la sconfitta con il Real Madrid.

In scadenza di contratto nel 2023, il rinnovo non sembra essere una prospettiva plausibile. Lo è di più l’addio già in questa estate con una squadra che sarebbe pronto ad accoglierlo: il Bayern Monaco. Il club tedesco sarebbe vicino a Mane, accostato in passato anche al Paris Saint-Germain e alla Juventus. Una scelta che sarebbe ormai già stata fatta con i Reds pronti a cederlo per una cifra però superiore ai trenta milioni offerti dalla Germania.

Calciomercato Liverpool, Mane saluta: c’è il Bayern

“Voglio ringraziare di tutto i tifosi e anche l’allenatore. Auguro il meglio possibile a questa squadra”, il messaggio che Mane ha mandato. Un messaggio che anticipa l’addio, ormai già deciso da parte del 31enne attaccante senegalese, tra i migliori dei ‘Reds nella finale di Parigi.

L’ultima con il Liverpool a quanto pare. Una situazione da seguire nelle prossime settimane con Mane che presto potrebbe lasciare l’Anfield Road per sbarcare all’Allianz in Baviera.