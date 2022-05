Super derby tra Milan e Inter: Inzaghi lo vuole, regalo per Pioli

Gleison Bremer scuote ancora una volta il mercato. Il fortissimo difensore del Torino, reduce da una grande annata, è inseguito da tantissime big

L’annata da poco conclusa è stata quella della consacrazione per Gleison Bremer, forte centrale difensivo di proprietà del Torino che era già reduce da un paio di stagioni importanti, ma che quest’anno ha fatto il definitivo salto di qualità e si prepara a scatenare anche le big in sede di calciomercato. La sessione di trasferimenti incombe, così come le continue voci su di lui, con un possibile futuro milanese di fronte a se.

Eletto miglior difensore del campionato di Serie A, Bremer si prepara ad essere l’oggetto del desiderio e della prossima contesa di Inter e Milan, squadra che hanno lottato fino alla fine per lo scudetto, poi vinto dalla truppa di Stefano Pioli.

Calciomercato, derby Inter-Milan per Bremer: ma occhio anche all’estero

Come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Bremer sarebbe il regalo che la coppia Maldini-Massara vorrebbe preparare per lo scudetto di Pioli, ma al contempo è anche il desiderio di Marotta per blindare la nuova difesa di Simone Inzaghi. Alla luce di età, esperienza, e margini di miglioramento il centrale del Toro è uno dei pezzi pregiati in circolazione, col corteggiamento delle milanesi che parte da lontano. A dicembre l’Inter ha avviato i discorsi col club, mentre il Milan ne fece una prima valutazione a gennaio dopo il ko di Kjaer.

Per Pioli è Inzaghi è l’uomo giusto, mentre in Italia difficilmente accetterebbe la Juve e sul Napoli andrà monitorato il futuro di Koulibaly. Occhio però anche all’estero a partire dal PSG che lo ha osservato in diverse circostanze, mentre in Spagna l’Atletico avrebbe un debole per lui. Tante invece le suggestioni in Premier, dal Leicester al Newcastle passando per l’Everton, mentre in Germania Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La caccia a Bremer è aperta.