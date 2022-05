Allegri ha scelto: sarà il vice Vlahovic

Massimiliano Allegri ha scelto il primo attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Avviati i contatti

Sta per entrare nel vivo il calciomercato estivo della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il club bianconero è sempre più vicino a Pogba e Di Maria, a parametro zero, e tra le priorità della dirigenza c’è anche un vice Vlahovic, che andrà con ogni probabilità a prendere il posto di Alvaro Morata. In questo senso, sono già diversi i nomi accostati alla Juve, l’ultimo è quello di Luis Muriel. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il prescelto di Allegri e della dirigenza sarebbe Marko Arnautovic, come anticipato negli scorsi giorni da ‘Calciomercatonews.com’. Il club bianconero punta un profilo esperto e un trascinatore affidabile, e avrebbe già avviato i primi contatti per l’austriaco del Bologna. Ci sarà però da superare anche la concorrenza di Milan e Napoli, già attive sul giocatore. Vi terremo aggiornati.