Da Mourinho a Mourinho, l’Italia torna a vincere in Europa dodici anni dopo

Ancora Jose Mourinho: dopo dodici anni una coppa europea torna in Italia. Dall’Inter alla Roma, il portoghese è protagonista

E’ festa grande Roma. I giallorossi hanno conquistato la Conference League, con Jose Mourinho al comando.

La squadra capitolina ha battuto per 1 a 0 il Feyenoord, in un match tiratissimo, grazie al gol di Zaniolo. Una vittoria che ha mandato in estasi un intero popolo, che attendeva da anni una gioia così.

Una vittoria, però, che fa felice tutta l’Italia. Dopo anni complicati, un trofeo internazionale torna, infatti, nel nostro paese. E l’artefice di questo strepitoso successo è ancora una volta Jose Mourinho.

Proprio il, portoghese, visibilmente commosso stasera, dopo aver sollevato al cielo la coppa, era stato, infatti l’ultimo allenatore ad aver vinto in Europa. Prima del trionfo giallorosso, come tutti ricorderete, l’Italia aveva festeggiato nel 2010, con l‘Inter di Eto’o e Milito. Serviva dunque il ritorno dello Special One per vedere una squadra di Serie A alzare al cielo un trofeo internazionale.