Il Milan resta senza parole: 80 milioni per un colpo straordinario

Il Milan punta in grande sul calciomercato dopo lo scudetto e con il possibile ribaltone societario. Il colpo da 80 milioni, però, lascia senza parole

Il Milan si gode, ancora per un po’, la festa. Lo scudetto arrivato nello scorso weekend è stato assolutamente straordinario per un gruppo che ha dimostrato di essere il più continuo e che merita il trionfo vissuto.

Ora, però, c’è da guardare avanti e le questioni dirimenti non sono poche. Innanzitutto, c’è attesa per capire quale sarà il destino della proprietà rossonera. Vi abbiamo aggiornato in più occasione su RedBird e sul possibile ribaltone in testa al Milan. Uno scenario che avrebbe ricadute dirette anche sul calciomercato. Dopo lo scudetto, infatti, il piano di Paolo Maldini e della dirigenza è mettere a disposizione di Stefano Pioli un gruppo ancora più forte e, quindi, centrare almeno un colpo di alto livello. Nelle scorse settimane, è circolato a più riprese il nome di Christopher Nkunku, ma ora la situazione sembra essere decisamente diversa per il centrocampista.

Il Milan si allontana da Nkunku: Real Madrid in pressing

Il centrocampista offensiva piace a mezza Europa, dopo una stagione da sogno con il Lipsia in cui ha messo a segno addirittura 35 gol e 20 assist. Numeri da paura e che paradossalmente lo allontanano dall’essere il regalo scudetto che il Milan vorrebbe farsi. Nkunku, infatti, come riporta ‘fichajes.net’, sarebbe entrato fortemente nel mirino del Real Madrid. Il trequartista piace molto a Carlo Ancelotti e la dirigenza sarebbe pronta a uno sforzo pur di accontentarlo. La valutazione che fa il Lipsia del suo gioiello è di 80 milioni di euro, ma il colpo sarebbe sensazionale per i Blancos. E con buona pace del Milan.