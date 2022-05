Tra telefonate e indizi social: è countdown per il Pogback

È iniziato il conto alla rovescia in casa Juventus per il ritorno di Paul Pogba: tutti gli aggiornamenti

Pogba–Juve, è iniziato il countdown. Sono giorni decisivi per il ritorno in bianconero del centrocampista francese che lascerà il Manchester United a parametro zero.

Il giocatore ha già detto sì ai bianconeri e l’operazione sarebbe ormai in dirittura d’arrivo: proseguono infatti i contatti tra Federico Cherubini e Rafaela Pimenta, l’avvocato che sta trattando il ritorno del francese. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, restano ormai da limare gli ultimi dettagli e il club non ha fretta. Freme, invece, il centrocampista, che avrebbe già sentito telefonicamente i suoi ex compagni. Pogba ha deciso e il suo ritorno a Torino è ormai questione di giorni.

Nel frattempo, nelle ultime ore è spuntato un altro indizio social: Ahmed Alsanawi, barbiere del giocatore, ha commentato con un inequivocabile “Pogback” l’ultimo post dell’ex Juventus. I tifosi aspettano il francese.