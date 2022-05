Chelsea, 235 milioni per il mercato: scelto il colpo dalla Serie A

Chelsea, dal mercato arrivano 235 milioni di euro: ecco il possibile colpo di mercato dalla Serie A

235 milioni per il mercato. Cifre da capogiro per il nuovo Chelsea, pronto a passare nelle mani di Todd Boehly. E’ lui a guidare il consorzio pronto ad acquistare il club londinese per una cifra vicina ai 5 miliardi di euro.

E il club sarebbe pronto a investire fortemente sul mercato per regalare nuovi successi al club della capitale inglese. In questo senso tanti sono i nomi su cui potrebbero fiondarsi i ‘Blues’, anche in ottica Serie A. I club italiani potrebbero infatti aver bisogno di importanti liquidità che il Chelsea potrebbe a questo punto portare nelle casse delle società di Serie A.

Sondaggio CM.IT | Chelsea, ecco il nome dalla Serie A

A riguardo abbiamo chiesto al pubblico di Twitter di Calciomercato.it quale giocatore della Serie A farebbe più comodo alla società inglese. Il risultato è all’insegna dell’equilibrio, perché i follower hanno faticato e non poco a scegliere il nome. L’esito, alla fine, porta ad un pareggio: con il 26,7% sono stati scelti sia Milan Skriniar, difensore dell’Inter, sia l’attaccante portoghese del Milan, Rafael Leao, scelto tra l’altro come miglior giocatore del campionato di Serie A appena concluso e vinto proprio dai rossoneri.

L’equilibrio però si rispecchia in tutto il sondaggio. Perché il 25,6% dei votanti ha scelto Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, che potrebbe cambiare aria in estate visto il corteggiamento di tanti top club. Il 20,9% ha invece scelto Matthijs de Ligt, difensore olandese della Juventus.