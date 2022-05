VIDEO CM.IT | Roma-Feyenoord, i tifosi carichi davanti all’Olimpico

Roma-Feyenoord, grande entusiasmo dei tifosi giallorossi che seguiranno la partita allo stadio Olimpico

Mancano ancora tre ore alla finale di Conference League in programma allo stadio di Tirana tra Roma e Feyenoord, ma i tifosi giallorossi sono già carichi. L’entusiasmo tra i sostenitori capitolini è notevole per un trofeo che sarebbe storico.

A Ponte Duca d’Aosta si sono riuniti un centinaio di supporters giallorossi per scaldare l’ambiente e dare il via a una giornata storica. Lo Stadio Olimpico, attrezzato con i maxi schermi di fronte ad ogni settore, sarà sold out. Venduti circa 50 mila biglietti, il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. Fumogeni e cori per attendere e rendere unica una finale attesa da tutta una vita