VIDEO CM.IT | Roma-Feyenoord, tripudio giallorosso all’Olimpico: i tifosi invadono il campo

Tripudio giallorosso all’Olimpico dopo la vittoria della Conference League: le immagini dallo stadio della Roma

Il sogno è diventato realtà. La Roma ce l’ha fatta: dopo 61 anni dall’ultima coppa europea vinta, i giallorossi guidati da Jose Mourinho trionfano sotto il cielo di Tirana e conquistano una Conference League dal valore gigantesco, per tanti motivi.

Al fischio finale del match deciso da Zaniolo, i circa 50000 tifosi presenti all’Olimpico, per sostenere la loro squadra a distanza, sono letteralmente impazziti di gioia. In pochi istanti, i sostenitori della ‘Magica’ hanno riempito in massa il prato dello stadio, dando il via ai festeggiamenti. Alcuni tifosi isolati, richiamati più volte dallo speaker, si sono arrampicati sulle strutture dei maxischermi, generando qualche momento di tensione. In breve tempo, fortunatamente, sono scesi e la festa è potuta proseguire tranquillamente.