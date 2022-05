Abraham nel mirino: episodio di razzismo in Roma-Feyenoord

Durante la finale di Conference League, Feyenoord-Roma, episodio di razzismo nei confronti di Abraham

Episodio alquanto spiacevole nel corso di Feyenoord-Roma, match valevole per la finale di Conference League.

Dagli spalti – come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it – sono volate in campo tre banane gonfiabili, indirizzate verso Thammy Abraham. L’attaccante inglese si è così battuto il petto rivolgendosi ai sostenitori olandesi. Poi sono intervenuti gli steward per portarle fuori dal terreno di gioco ma pochi minuti dopo ne è piovuta in campo un’altra.