Tiago Pinto: “L’inizio di una lunga strada. Finale? Vi spiego cosa significa”

Prima del calcio d’inizio di Roma-Feyenoord, finale di Conference League, ha parlato il Direttore generale Tiago Pinto

La Roma si appresta a giocare la prima finale di Conference League. La squadra di Jose Mourinho dovrà vedersela contro il Feyenoord.

Prima del calcio d’inizio del match ha parlato il Direttore Generale giallorosso, Tiago Pinto: “Che significa questa finale? Che abbiamo fatto una lunga strada, con serate difficili ma siamo qui – afferma ai microfoni di Dazn – Per noi è importante, ma lo è soprattutto per la città e per i tifosi. Vogliamo vincere per loro. Siamo abituati a giocare spesso. La tensione c’è perché è una finale, ma siamo tutti al 100% e carichi”.

Crescita – “Con Mourinho abbiamo fatto tanti miglioramenti – prosegue Pinto -. In ogni caso il bilancio è positivo, è solo l’inizio di una lunga strada”.