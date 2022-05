“Proveremo a realizzare il sogno”: il ritorno del Matador

Cavani è in scadenza di contratto con il Manchester United. Nella stagione che si è appena conclusa il 35enne uruguaiano ha siglato appena 2 gol

Il sogno Edinson Cavani accomuna la Campania. Per il Napoli, però, è una suggestione del passato, in casa Salernitana, invece, non sono iniziati i contatti concreti, ma il sogno c’è.

La programmazione dei granata è partita dalla conferma di Walter Sabatini. Dovrebbe restare anche Nicola in panchina, ma manca l’incontro definitivo per suggellare l’accordo. Il presidente Iervolino all’evento per i 130 anni del quotidiano ‘Il Mattino’ ha parlato anche di Cavani: “E’ un sogno che proveremo a realizzare“. Poi sul mercato: “Sabatini mi ha fatto una lista di nomi, ma non c’è nessuno del Napoli“. Iervolino ha ambizione e sul futuro rivela: “Vogliamo mettere meno a dura prova le nostre coronarie, nella prossima stagione vogliamo salvarci con maggiore tranquillità”.