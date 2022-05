Bastoni archivia la stagione: il messaggio è anche sul futuro

Alessandro Bastoni pubblica un post con il quale archivia la stagione dell’Inter e manda anche un messaggio che sa di futuro

Alessandro Bastoni affida ai social il suo saluto alla stagione appena chiusa dall’Inter.

Il difensore nerazzurro, al centro di numerose voci di mercato, su ‘Instagram’ ha pubblicato un post dove parla di “stagione lunga e ricca di avvenimenti”, aggiungendo anche: “tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci”.

Bastoni definisce l’Inter “una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo”.

Ecco quindi i ringraziamenti “alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi”. Poi il messaggio che guarda anche al futuro: “Il passato non lo puoi cambiare, ma quello che si può fare è dare sempre il massimo per far sì che il futuro si tinga sempre di più dei colori nerazzurri”.