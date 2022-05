Calciomercato Inter e Roma, annuncio Dybala: ecco la data

Il futuro di Paulo Dybala, ormai lontano dalla Juventus, sta per essere svelato: ecco la data dell’annuncio

Contro la Fiorentina la ‘Joya’ ha indossato per l’ultima volta la maglia numero ’10’ bianconera: il suo futuro, intanto, sta per essere svelato. In Serie A ci sono Inter e Roma che sperano nella firma dell’argentino.

La storia d’amore con la Juventus è stata costellata da alti e bassi, anche se la tifoseria ha sempre espresso ammirazione nei confronti di Paulo Dybala. Ecco spiegate, quindi, le lacrime del ‘Picciriddu’ nella sua ultima a Torino: il suo legame con i tifosi bianconeri era forte e l’addio è stato forzato dalla società. Ora, però, non c’è più tempo per guardare al passato e bisogna osservare con forza e convinzione al futuro. L’annuncio sulla nuova squadra di Dybala dovrebbe arrivare a brevissimo: ecco la data.

Calciomercato Inter, niente Roma per Dybala | Annuncio in nerazzurro entro 10 giorni

Tra le squadre maggiormente interessate ad ingaggiare a parametro zero Paulo Dybala ci sono l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. Due soluzioni interne alla Serie A, dove l’argentino ha già dimostrato di potersi esprimere ai massimi livelli e di essere un fattore per la vittoria del campionato. La scelta della ‘Joya’, tuttavia, potrebbe essere già stata presa.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, infatti, l’acquisto di Dybala verrà annunciato dall’Inter entro dieci giorni. Una pessima notizia per i tifosi della Juventus, che sperano di vederlo ovunque tranne che in nerazzurro, ma l’offerta del club meneghino rischia seriamente di essere quella più intrigante per l’argentino: a Milano avrebbe anche la garanzia di giocare la prossima Champions League. Indipendentemente da quale sarà la prossima squadra di Dybala, la sensazione è che il suo futuro verrà svelato davvero a breve. La Serie A potrebbe non perdere una delle sue stelle più luminose.