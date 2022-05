Esodo Inter, salutano in sette: incasso super per Marotta

L’Inter potrebbe vivere diversi cambiamenti nel prossimo futuro. In sette sono pronti a salutare e permettendo a Marotta di mettere da parte un bel tesoretto

È arrivato il giorno. L’Inter oggi sfiderà la Sampdoria, ma con un orecchio a ciò che intanto succederà in Sassuolo-Milan. Il destino non dipende dai nerazzurri, non più, ma comunque vada oggi sapremo chi avrà vinto lo scudetto.

E poi sarà tempo di festa o delusione, e dopo ancora di calciomercato. In tanti potrebbero dire addio al club milanese e non sono nomi da poco. ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi riporta che addirittura in sette sono pronti a salutare: sono Vidal, Sanchez, Caicedo, Radu, Kolarov, Ranocchia e Vecino. Calciatori che quest’anno non hanno inciso come ci si aspettava, in alcuni casi, in altri semplicemente sono arrivati alla fine del loro ciclo all’Inter. E comunque si tratta economicamente di operazioni importanti per la Beneamata.

Nuovo tesoretto per l’Inter: in sette vanno via subito

Già pensando soltanto ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez è chiaro come l’Inter abbia un risparmio importante per le sue casse. Non solo. L’addio dei sette vale ancor di più: si parla di circa 35 milioni di euro lordi, all’intero un monte stipendi che per la stagione in corso va calcolato sui 150 milioni. Siamo al 23%, niente male e soprattutto una cifra che potrebbe permettere di salvare almeno un big. Vedremo i tempi e i modi, ma l’Inter si prepara a una nuova rivoluzione, ma stavolta potrebbe preservare i titolarissimi.