DIRETTA Serie A, Atalanta-Empoli 0-0 | Partiti LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Empoli, gara dell’ultima giornata di Serie A e decisiva in ottica europea per la squadra bergamasca

L’ora dei verdetti definitivi è arrivata. Di fronte ai propri tifosi, l’Atalanta scriverà l’ultimo capitolo di una stagione deludente, nella speranza di poter prendere l’ultimo treno per l’Europa in vista della prossima stagione. La vittoria di ieri della Roma ha estromesso dall’Europa League i bergamaschi, obbligati a vincere e a sperare in in risultato peggiore della Fiorentina per qualificarsi alla Conference.

Al centro di molte voci di mercato, Gian Piero Gasperini affronta la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli, reduce dal pareggio contro la Salernitana. Un risultato che la dice lunga sulla voglia di chiudere al meglio la stagione, nonostante un girone di ritorno decisamente non all’altezza di quello di andata. L’ultimo precedente a Bergamo, risale all’aprile del 2019, quando i toscani bloccarono i padroni di casa sullo 0-0. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Empoli

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Boga; Zapata. All. Gasperini

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; La Mantia, Cutrone. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 83 punti; Inter 81; Napoli 76; Juventus 70; Lazio e Roma* 63; Fiorentina e Atalanta 59; Verona 52; Sassuolo e Torino* 50; Bologna* 46; Udinese 44; Empoli 38; Sampdoria e Spezia 36; Salernitana 31; Cagliari 29; Genoa* 28; Venezia 26.