Al Milan cambia lo scenario cessione: il fondo si ritira

Il Milan pensa allo scudetto, ma con un orecchio anche alle questioni societarie. Dopo le tante voci su Investcorp, tutto sembra diverso

Lo scudetto, ora e per i prossimi giorni, resta il principale e forse unico pensiero in casa Milan. E ci mancherebbe.

Ancora, una volta, però, arrivano notizie importanti legate alla cessione del club. Tutto lasciava pensare che ben presto il Milan sarebbe passato a Investcorp ma come appreso da ‘Reuters’ le cose sono cambiate. Il fondo del Bahrain ha, infatti, deciso di sospendere i propri piani d’acquisto del club rossonero. Una mossa, per molti inaspettata, che di fatto lascia strada spianata a RedBird. Il fondo americano, che ha messo sul piatto 1,3 miliardi, è ora davvero molto vicino alla firma. Come spiega il ‘Sole 24 Ore’, la cifra potrebbe addirittura lievitare nel corso degli anni fino a 1,8 miliardi. Stando alle ultime informazione sul piatto ci saranno ben 600milioni di equity. Ma le novità non finiscono qui: Elliott e la famiglia Singer, attesi a Reggio Emilia per assistere all’ultimo match della stagione, sono pronti a rimare con una quota di minoranza. Sarebbe un’ulteriore garanzia, importante, che darebbe continuità al progetto. Progetto che chiaramente vedrà ancora la presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara.