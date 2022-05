DIRETTA Serie A, Torino-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Torino-Roma, anticipo dell’ultima giornata di Serie A decisivo per l’Europa

Artefice del proprio destino, la Roma inaugura l’ultima giornata di Serie A in casa del Torino. Con Mkhitaryan e Smalling acciaccati, José Mourinho dovrà calibrare le energie psicofisiche della sua squadra, divisa tra la voglia di conquistare l’Europa League aritmeticamente già questa sera e la necessità di dosare le forze per la finale di Conference League contro il Feyenoord.

In piena emergenza difensiva, la squadra allenata da Ivan Juric vuole chiudere in bellezza, per confermarsi nella parte sinistra della classifica. Spostata a venerdì per consentire ai giallorossi di avere più tempo per preparare la sfida di Tirana, la partita di questa sera sarà fondamentale anche per le sorti di Atalanta e Fiorentina, ancora in piena corsa per la qualificazione europea. A livello statistico, gli ultimi cinque scontri diretti giocati in Piemonte non sono mai terminati in pareggio, con tre vittorie romaniste e due granata. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, S. Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. Allenatore: Mourinho.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 63, Roma 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Hellas Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.