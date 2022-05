Annuncio a sorpresa, UFFICIALE: arriva l’esonero nonostante il secondo posto

Separazione con effetto immediato in casa Borussia Dortmund: arriva l’esonero di Marco Rose. Il comunicato ufficiale del club

Volge al termine la stagione di tutti i maggiori campionati europei. In Germania il tutto si era già concluso la scorsa settimana dopo le canoniche 34 giornate. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato uno scossone importante che riguarda proprio la Bundesliga, ed in particolare una delle grandi del calcio teutonico. Si tratta del Borussia Dortmund che ha ufficializzato la separazione dall’allenatore Marco Rose.

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il BVB ha annunciato: “Il club Borussia Dortmund e l’allenatore Marco Rose stanno terminando la loro collaborazione. Questo è il risultato di un’intensa analisi della stagione di giovedì, in cui Rose è stato affiancato da Hans-Joachim Watzke (CEO), Michael Zorc (Direttore sportivo), Sebastian Kehl e Matthias Sammer (consulente esterno)”.

Nello specifico Watzke ha detto: “Questa giornata non è facile per nessuno di noi, perché il rispetto reciproco tra di noi era, è e rimane grande. Dopo una stagione insoddisfacente per vari motivi, abbiamo dovuto renderci conto che non abbiamo sfruttato al massimo le nostre opportunità in molti settori”. Rose invece ha affermato: “Nonostante una stagione difficile ero convinto della nostra strada. Durante la nostra conversazione ho avuto l’impressione che la convinzione al 100% di tutti i responsabili non ci sia più. Alla fine, abbiamo quindi deciso insieme di porre fine alla collaborazione”.

Si chiude quindi dopo appena una stagione l’avventura di Marco Rose in quel di Dortmund, con un secondo posto in Bundesliga alle spalle del solito inarrivabile Bayern Monaco, che però non basta per continuare fianco a fianco.