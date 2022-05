CMIT TV | Speciale Mercato e Scudetto: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Mercato e Scudetto: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Mercato: tutte le ultime sul mercato delle italiane, con la Juventus a caccia di Perisic e Di Maria. Continua la telenovela legata a Paulo Dybala, non convocato per l’ultima partita dei bianconeri: il suo futuro resta un rebus. Inoltre, la lotta scudetto tra Milan e Inter si avvicina sempre di più al capitolo finale.