Serie A, gli arbitri dell’ultima giornata: la scelta per Sassuolo-Milan

Serie A, rese note le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di campionato: i fischietti di Sassuolo-Milan, Inter-Samp e non solo

Ufficializzate le designazioni arbitrali della 38esima e ultima giornata di campionato in Serie A. C’era grande attesa soprattutto per i due big match che assegneranno, di fatto, lo scudetto, ossia Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, in programma domenica alle ore 18.

In Emilia, tra neroverdi e rossoneri, a dirigere ci sarà Daniele Doveri, mentre a San Siro, tra nerazzurri e blucerchiati, toccherà a Marco Di Bello. La designazione di Irrati, per Torino-Roma in campo domani sera, era già stata anticipata ieri. Di seguito, le designazioni complete:

GENOA – BOLOGNA Sabato 21/05 h. 17.15

MIELE G.

DI VUOLO – BARONE

IV: LA PENNA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABBATTISTA

ATALANTA – EMPOLI Sabato 21/05 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – COLAROSSI

SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 21/05 h. 20.45

CHIFFI

CARBONE – LONGO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MASSIMI

LAZIO – H. VERONA Sabato 21/05 h. 20.45

COLOMBO

PALERMO – BERCIGLI

IV: VOLPI

VAR: DIONISI

AVAR: SERRA

SPEZIA – NAPOLI h. 12.30

MARCHETTI

DI MONTE – TRINCHIERI

IV: ROBILOTTA I.

VAR: BANTI

AVAR: GHERSINI

INTER – SAMPDORIA h. 18.00

DI BELLO

PRETI – GIALLATINI

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

SASSUOLO – MILAN h. 18.00

DOVERI

BINDONI – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARIANI

SALERNITANA – UDINESE h. 21.00

ORSATO

VIVENZI – RANGHETTI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

VENEZIA – CAGLIARI h. 21.00

MARESCA

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA