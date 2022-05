Champions 2023: le fasce di Milan, Inter, Napoli e Juventus

Le ultime news Champions League, in attesa della finale tra Liverpool e Real Madrid, riguardano le fasce di Milan, Inter, Napoli e Juventus

Mancano nove giorni alla finale di Champions League in programma allo ‘Stade de France’ di Parigi che eleggerà i campioni d’Europa tra gli inglesi del Liverpool e gli spagnoli del Real Madrid. Per le italiane, invece, è già tempo di pensare alla stagione 2022-23.

Il tabellone della fase a gironi della Champions 2023 sta prendendo sempre più forma, in attesa dell’ultima giornata di campionato in Serie A ed in Premier League che stabilirà chi tra Milan e Inter da un lato e chi tra Manchester City e Liverpool dall’altro, vincerà il titolo e sarà quindi inserito tra le teste di serie. Intanto ieri sera è stata riempita un’altra casella: battendo i Rangers in finale di Europa League, infatti, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte finiscono di diritto anche loro nella prima urna. Salvo ribaltoni all’ultimo turno, il Milan vincendo lo scudetto costringerà i ‘cugini’ dell’Inter in terza fascia (in caso contrario nerazzurri teste di serie e rossoneri con ogni probabilità in ultima, ndr). Per quanto riguarda le altre due italiane: la Juventus finirà sicuramente nell’urna numero due, mentre il Napoli è aritmeticamente inserita nella terza.

Fasce Champions 2023: Inter e Napoli rischiano un girone di ferro. Juve e Milan più ‘tranquille’

Ecco la situazione attuale delle fasce della Champions League 2022-23.

TESTE DI SERIE: Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, MILAN (o Inter), Manchester City (o Liverpool), Porto, Eintracht Francoforte, Liverpool (o Ajax se i Reds vincono sia Premier che Champions o nessuna delle due)

SECONDA FASCIA: Chelsea, Barcellona, JUVENTUS, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham (o Arsenal), Liverpool (o Manchester City o Ajax)

TERZA FASCIA: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, NAPOLI, Sporting CP, INTER (se non vince lo scudetto), Benfica (se passa i preliminari)

QUARTA FASCIA: Club Brugge, Celtic, MILAN (se non vince lo scudetto), Monaco (o Marsiglia) e le altre qualificate dai preliminari