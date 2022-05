Roma, giornalisti aggrediti dai body guard alla cena di squadra

Roma, giornalisti e fotografi immortalano una cena di squadra in centro città: aggressione da parte dei bodyguard

Una cena di squadra, per la Roma, in un noto ristorante in centro città, per compattarsi in vista degli ultimi impegni della stagione con il Torino e con il Feyenoord, che ha però preso una piega inaspettata. La serata si è conclusa con l’aggressione, da parte dei bodyguard, a giornalisti e fotografi che stavano immortalando l’evento.

La voce della cena di gruppo si è sparsa e così in quattro si sono recati sul posto, nella centrale piazza de’ Ricci. I bodyguard si sono accorti che qualcuno, dall’alto, stava scattando delle foto e sono intervenuti, aggredendo gli operatori.