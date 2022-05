DIRETTA finale Europa League, Eintracht-Rangers 0-0 | Si riparte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sanchez Pizjuan’ tra l’Eintracht di Glasner e i Rangers di van Bronckhorst in tempo reale

L’Eintracht Francoforte affronta i Glasgow Rangers nella finale di Siviglia che mette in palio il trofeo della Europa League e la qualificazione come testa di serie alla prossima fase a gironi di Champions.

Da un lato i tedeschi di Glasner, che hanno chiuso all’undicesimo posto in Bundesliga, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio gruppo davanti all’Olympiacos ed aver eliminato nell’ordine il Betis, il Barcellona ed il West Ham. Dall’altro gli scozzesi di van Bronckhorst, che si sono piazzati secondi in Premiership, hanno battuto il Borussia Dortmund ai sedicesimi, la Stella Rossa agli ottavi, il Braga ai quarti ed il Lipsia in semifinale. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Sanchez Pizjuan’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Eintracht-Rangers

EINTRACHT: Trapp, N’Dicka, Sow, Kostic, Kamada, Rode, Tourè, Borré, Lindstrom, Tuta, Knauff All.: Glasner

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Lundstram, Jack, Kamara; Wrigth, Aribo, Kent. All.: Van Bronckhorst