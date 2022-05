Un nome in pole per il post Dybala, spunta l’indizio

Un nome in pole per la successione di Paulo Dybala in casa Juventus. Spunta l’indizio

Tiene sempre banco in casa Juventus anche il post Dybala. La dirigenza bianconera è al lavoro anche sul successore dell’argentino.

Stando ai bookmakers, come riportato da ‘Agipronews’, il favorito numero uno sembra essere Nicolò Zaniolo. Secondo gli esperti di ‘Olybet.it’, infatti, un approdo in bianconero del talento giallorosso in questa sessione di calciomercato è quotato a 1,45. La Juventus, però, dovrà fare i conti con la concorrenza di un’altra big di Serie A interessata all’azzurro, il Milan. Zaniolo in rossonero vale 11 volte la posta, stessa quota del Tottenham, che con Conte in panchina è ormai ad un passo dal ritorno in Champions League. Più staccato il Newcastle a 18, il Manchester United, a 22. Stessa quota per il Real Madrid e infine l’Inter, che ha ceduto il giocatore nella trattativa per portare Nainggolan a Milano.