CMIT TV | Triplo colpo dalla Capitale: l’Inter accontenta Inzaghi

Enrico Camelia fa il punto sul calciomercato dell’Inter: ecco chi può arrivare dalla Capitale. Le sue parole alla CMIT TV

Sarà un calciomercato estivo movimentato quello che si appresta a vivere l’Inter. I nerazzurri – come è noto – potrebbero perdere una delle loro pedine più importanti. Serve far cassa e il rischio che almeno uno tra Lautaro Martinez, Skriniar, Bastoni e Barella vada via è davvero concreto.

Beppe Marotta e Piero Ausilio si muoveranno davvero tanto alla ricerca dei rinforzi giusti. Si è sempre molto attenti ai parametri zero. Non è un segreto che il calciatore più attenzionato dai nerazzurri, al momento, è Paulo Dybala. L’argentino ha lasciato la Juventus, ufficialmente, ed è pronto a ripartire in una nuova squadra.

L’Inter è una possibilità concreta visti gli ottimi rapporti tra Marotta e l’entourage del calciatore. Enrico Camelio, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha ribadito che i nerazzurri al momento sono indietro per l’argentino: “Mi dicono più Roma – esordisce -. Il Tottenham, invece, non c’è mai stato. Non c’è alcuna possibilità”.

Calciomercato Inter, da Lazio e Roma i rinforzi in difesa e centrocampo

Parlando sempre di Inter, Camelio ha fatto il punto tra centrocampo e attacco. L’idea che questa sia l’ultima stagione di de Vrij è sempre più concreta. Si cercano rinforzi dietro ma anche in mediana, dove Calhanoglu, Barella e Brozovic non hanno alternative.

Ecco così spuntare per l’Inter ben tre profili dalla Capitale: “Acerbi ha chiesto la cessione e l’Inter va presa in considerazione – afferma Camelio – Stesso discorso vale per Luis Alberto, che vuole lasciare la Lazio, e Veretout della Roma”. Si complica invece la pista Bremer: “Stanno trattando con il Psg”.