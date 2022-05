I fischi ad Agnelli spaccano la tifoseria: sta succedendo adesso

Fischi all’Allianz Stadium per Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, nella serata di Chiellini e Dybala. Cosa sta succedendo

Non sono passati inosservati nella serata di Chiellini e Dybala i fischi che l’Allianz Stadium ha riservato al presidente Andrea Agnelli.

Il numero uno del club bianconero, inquadrato dai maxi-schermi insieme ad Arrivabene, è stato preso di mira dai sostenitori presenti allo stadio durante la festa organizzata nel post partita. Una reazione che sta spaccando i tifosi sui social, tra chi è contrario ai fischi e chi è invece favorevole per la gestione di Agnelli e della dirigenza negli ultimi anni. C’è ad esempio chi critica la scelta di richiamare Allegri, o la gestione del rinnovo di Paulo Dybala. Tantissimi, insomma, i commenti su Twitter.

Juventus, tifosi divisi su Agnelli

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Paulo #Dybala è stato travolto dall’amore della gente, che gli ha riservato il degno saluto che meritava. Andrea #Agnelli è stato subissato di fischi, giustamente. Oneri e onori, presidente, magari, da oggi, due domande comincerà a farsele sul suo recente operato — Zebrone (@MauOrbez1887) May 17, 2022

Da juventino sottolineo che senza gli #Agnelli non avremmo mai avuto campioni che si congedano piangendo. Non sarebbero proprio arrivati a Torino, chiaro per tutti? — La Sveglia (@LSveglia) May 17, 2022

I fischi ad #Agnelli li accetto perché ha richiamato quel miracolato di allenatore, non certo per non aver accettato i capricci di un giocatore — La Pedata Ad Allegri (@winstonbishop22) May 17, 2022

Bilancio in rosso e squadra indebolita. Dall’addio di Del Piero, un climax di arroganza ed annebbiamento tecnico-economico fino al disastro dell’affaire Cristiano Anatraldo.. penso che fischiare sia legittimo.. e mi ricordo il discorso della Juve come un’azienda #Agnelli — massi (@massi67043871) May 17, 2022

#Agnelli, dopo la contestazione dei suoi tifosi allo Stadium, ha deciso di morattare pesantemente per riconquistare la fiducia dell’ambiente juventino: il mercato della #Juventus, mimato o meno, è fuori da ogni logica. Ne vedremo delle belle da lunedì 23 maggio 2022. #StayTuned — Andrea Inter (@AndreaInterNews) May 17, 2022

Fischiano #Agnelli davvero gente ingrata,che tratta il nostro presidente come un DeLaurentiis o un Lotito qualunque,che non hanno dato niente hai propri tifosi…vergognoso,sono diventati quello che criticavano,dei clienti che pretendono,non più tifosi #Dybala #Chiellini — DragonJ (@j_7ragon) May 17, 2022

Ma quelli che fischiano @andagn che tipo di problemi hanno !? Veramente non capisco 10 anni di vittorie,investimenti ecc. ecc. non vi ricordate proprio in che mani eravamo prima…#Juventus #Agnelli #SerieA #juve #Presidente — ℳax ⚪️⚫️ (@MaxBotta) May 17, 2022