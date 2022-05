Carnevali ‘avverte’ il Milan sulla sfida scudetto: nuovo annuncio su Berardi

Giovanni Carnevali ha parlato della sfida tra Milan e Sassuolo che deciderà lo scudetto: nuovo annuncio anche su Berardi

Un campionato intero che si condenserà in 90 minuti: il Milan sarà atteso dalla trasferta contro il Sassuolo, mentre l’Inter ospiterà la Sampdoria.

Nella giornata di oggi, Giovanni Carnevali è tornata a parlare della sfida che andrà in scena domenica al ‘Mapei Stadium’: “Abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari”. Insomma, i rossoneri dovranno sfoderare una nuova grande prestazione per superare il Sassuolo e festeggiare il tricolore. Oltre alla partita, però, l’ad degli emiliani ha parlato anche di mercato e dei tanti nomi che potrebbero infiammarlo in estate.

Calciomercato Milan, Carnevali: “Tutto bloccato su Berardi”

Prima di spostarsi sul mercato, Giovanni Carnevali ha risposto alle voci di un contatto con Marotta in vista dell’ultimo turno di campionato: “Non si è fatto sentire, ma ho buone relazioni anche con Maldini e Massara“. Terminati i discorsi di campo, il dirigente del Sassuolo ha parlato anche di mercato e dei talenti neroverdi che potrebbero essere protagonisti di trattative importanti in estate.

Carnevali ha risposto anche sul futuro di Giacomo Raspadori: “Lui in rossonero? Gli servirebbe più esperienza per un top club, mentre per Berardi ora si è bloccato tutto considerando le voci della cessione del club”. Il trittico di attaccanti che fanno gola alle grandi squadre italiane, però, non è completo senza una dichiarazione su Scamacca: “Piace all’Inter come ad altri, mi piacerebbe che restasse in Italia, ma temo abbia più mercato all’estero”.