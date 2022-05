Ultima giornata Serie A, date e orari ufficiali della lotta Scudetto

La Serie A ha ufficializzato gli orari dell’ultimo turno di campionato: Inter e Milan giocheranno in contemporanea

Ora è ufficiale: domenica alle 20 avremo la squadra campione d’Italia. La Lega Serie A ha diramato gli orari dell’ultimo turno di campionato.

Il programma completo dell’ultima giornata di Serie A è servito: si inizierà con l’anticipo del venerdì sera con Torino e Roma in campo. Sabato ci sarà Genoa-Bologna alle 17.45, mentre alle 20.45 ci saranno tre match in contemporanea: Fiorentina-Juventus, Atalanta-Empoli e Lazio-Verona. Domenica, invece, sarà la giornata dello scudetto. Alle 12.30 si giocherà Spezia-Napoli, match che non ha più nulla da dire, mentre alle 18 in contemporanea ci saranno Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan. Alle 20 avremo la squadra vincitrice del campionato. Chiuderanno la giornata e il campionato le due sfide salvezza: Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese.