Diretta Sampdoria-Fiorentina | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Sampdoria-Fiorentina, uno dei due posticipo della penultima giornata di Serie A

Aritmeticamente salva grazie alla sconfitta del Cagliari contro l’Inter, la Sampdoria ospita alle 18.30 la Fiorentina in uno dei due posticipi della penultima giornata di Serie A. Ad obiettivo ormai raggiunto, la squadra blucerchiata non ha troppi stimoli nella sfida odierna, se non quello di salutare nel migliore dei modi la propria tifoseria. Sarà decisamente più motivato, invece, l’undici di Vincenzo Italiano, desideroso di approfittare del pareggio della Roma contro il Venezia e di sorpassare proprio i giallorossi al sesto posto.

Proprio la polemica vittoria contro i capitolini ha rilanciato le ambizioni europee dei Viola che cercano tre punti di vitale importanza contro i ragazzi di Marco Giampaolo. Oltre ai lungo degenti Gabbiadini e Castrovilli, i due tecnici dovranno fare a meno di Sensi e di Amrabat (squalificato). Nelle ultime cinque sfide in terra ligure, lo score parla di due vittorie per i padroni di casa, due pareggi e un clamoroso e roboante successo dei toscani per 5-1. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor; Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.

*una partita in meno