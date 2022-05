La Juventus lo porta via all’Inter: scelto l’erede di Chiellini

La Juventus sta già lavorando per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione

Questa sera per Giorgio Chiellini sarà l’ultima partita ufficiale giocata davanti ai suoi tifosi all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus. Il centrale aveva annunciato lo scorso mercoledì sera dopo la finale persa in Coppa Italia contro l’Inter di aver deciso di lasciare il club bianconero, in attesa di capire cosa fare del suo futuro.

Chiellini, che quest’oggi ha pubblicato una lettera rivolta alla Juventus e ai suoi tifosi, non sembra ancora intenzionato a lasciare definitivamente il calcio giocato. Come dimostrato anche nell’ultima uscita di coppa, il difensore è perfettamente in grado di fare la differenza anche ad alti livelli. Per questo motivo starebbe valutando alcune importanti offerte provenienti dalla MLS.

La Juventus, già a conoscenza dell’addio del difensore, ha cominciato a muoversi sul mercato. Il club bianconero la prima mossa l’ha fatta lo scorso gennaio ingaggiando dal Frosinone Federico Gatti. Centrale giovane e di talento, ma non ancora pronto a raccogliere un’eredità così pesante in un club tanto importante. Posto che potrebbe invece essere preso da un altro difensore che milita in una squadra storicamente rivale.

Calciomercato Juve, i tifosi vogliono Bremer

Nel sondaggio lanciato questa mattina su Twitter, abbiamo chiesto ai tifosi bianconeri chi sarebbe il perfetto erede di Giorgio Chiellini in difesa. Tra le risposte date dagli utenti di calciomercato.it, ha stravinto l’opzione Bremer con il 55,9% dei voti raccolti. Il brasiliano è effettivamente uno degli obiettivi della Juventus, conteso però all’Inter che sembrerebbe essere in vantaggio sui bianconeri nei contatti con il Torino. Ex aequo invece tra Badiashile, Milenkovic e Gabriel Magalhaes, fermi tutti e tre al 14,7%.