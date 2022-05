Milan-Atalanta, Marino tra il monito di Roma-Venezia e i complimenti ai rossoneri

A pochi minuti da Milan-Atalanta, il dg dei bergamaschi ha parlato della sfida di San Siro che può essere decisiva per tutti

Milan-Atalanta prenderà il via tra pochi minuti, una sfida fondamentale per entrambe le squadre e le società. Sono in ballo scudetto ed Europa League e oggi può dire tantissimo. Il dg della Dea Umberto Marino ha parlato a ‘Dazn’: “Quello che è successo ieri è la testimonianza che la Serie A è un bellissmo campionato dove può succedere di tutto, guai a deconcentrarsi perché chiunque può metterti in difficoltà. Oggi partita aperta a qualsiasi risultato”.

Il dirigente nerazzurro poi sui rossoneri: “Bisogna fare i complimenti al Milan per la grande stagione, società e staff, calciatori, l’ambiente, hanno costruito qualcosa di davvero importante. Ma sono partite che possono determinare tanto per entrambe, noi ci giochiamo qualcosa di importante nel nostro percorso e loro qualcosa di importante, magari non definitivo, per lo scudetto”.