Serie A, la cronaca di Cagliari-Inter 1-3

Decisiva nella lotta scudetto, Cagliari-Inter verrà seguita in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.it

Vincere a prescindere da tutto per non lasciare nulla d’intentato fino alla fine. Con questo chiodo fisso in mente, l’Inter scende in campo in casa del Cagliari nella penultima giornata di Serie A. Reduce dalla vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, la squadra nerazzurra non può concedersi passi falsi se vuole dare un senso all’ultimo turno di Serie A. Discorso simile per i padroni di casa, le cui speranze di permanenza in Serie A sono appese anche al risultato di oggi.

Una sfida che Simone Inzaghi potrà affrontare a ranghi completi, eccezion fatta per l’infortunato Matias Vecino. Eroe di coppa e al centro di numerose voci di mercato, Ivan Perisic arriva a questa partita da diffidato, al pari di Bastoni e Vidal. Tra i rossoblu, mister Agostini dovrà fare a meno di Nandez, ma potrà contare su un pubblico molto caldo, chiamato a raccolta dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di ieri. Negli ultimi cinque precedenti in Sardegna, i padroni di casa hanno vinto solamente una volta, perdendo gli altri quattro match. Calciomercato.it seguirà la sfida di questa sera in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.

*una partita in meno