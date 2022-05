Serie A, retrocessione UFFICIALE: ecco il primo verdetto

In seguito al pareggio tra Empoli e Salernitana, è arrivata la prima retrocessione ufficiale

Non è bastato il cuore della Salernitana venuto fuori nella ripresa del match contro l’Empoli per ribaltare il risultato di svantaggio del primo tempo. Bonazzoli ha infatti risposto alla rete di Cutrone, ma a 6′ dalla fine Diego Perotti si è fatto parare un calcio di rigore che avrebbe potuto avvicinare la salvezza alla squadra di Davide Nicola.

Un primo verdetto, però, è arrivato proprio in seguito al pareggio dell’anticipo di Serie A delle 15.00, che ha decretato la prima retrocessione ufficiale di questa stagione. Con 6 punti di distanza rispetto ai 31 in classifica della Salernitana, il Venezia torna aritmeticamente in Serie B. Qualora infatti la squadra veneta riuscisse a vincere le prossime due partite, andrebbe nel migliore dei casi a pari punti con i campani che attualmente occupano il 17esimo posto, ma che hanno dalla loro gli scontri diretti a favore di questo campionato. Pertanto, in caso di arrivo a pari punti, la Salernitana avrebbe comunque la meglio.