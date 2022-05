Roma-Venezia 1-1, Mourinho sbatte contro il muro di Soncin: 46 tiri non bastano

Termina 1-1 l’anticipo del sabato sera di Serie A tra Roma e Venezia: al gol di Okereke risponde quello di Shomurodov

Partita più complicata del previsto per la Roma contro il Venezia nella 37esima giornata di Serie A. Gli uomini di Soncin arrivano a questa partita già retrocessi in Serie B dopo il pareggio della Salernitana in casa dell’Empoli, che li ha messi ormai fuori dai giochi. La squadra di Mourinho invece cerca punti importanti per la qualificazione alle coppe europee.

Pronti, via e arriva subito il gol del vantaggio del Venezia. Dopo soli 50 secondi Aaramu crossa in area e Okereke di testa spiazza Rui Patricio e regala il gol dello 0-1 agli ospiti. Roma che prova a reagire e la svolta arriva con l’espulsione di Kiyine che a palla lontana colpisce con un calcio Lorenzo Pellegrini. Venezia che si chiude a difesa del risultato e Roma sfortunata che colpisce quattro legni. Il gol del pareggio per i giallorossi arriva grazie a Shomurodov, che sfrutta una respinta di Maenpaa e insacca il gol dell’1-1. Brivido nel finale di partita su calcio d’angolo con l’arbitro Sozza che attende il check del Var per un presunto tocco di mano in area del Venezia. Niente calcio di rigore e partita che termina 1-1. Giallorossi che lasciano per strada due punti fondamentali per la corsa all’Europa.

Roma-Venezia, tabellino e classifica

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla (46′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Maitland-Niles (46′ El Shaarawy), Cristante, Veretout (60′ Shomurodov), Spinazzola (46′ Zalewski); Carles Perez, Pellegrini; Abraham All. Mourinho

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (65′ Svoboda), Crnigoj (80′ Ebuehi), Vacca (28′ Fiordilino), Haps; Aramu (65′ Peretz), Kiyine; Okereke (80′ Johnsen). All. Soncin

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 18′ Kiyine, 26′ Vacca, 39′ Spinazzola, 61′ Okereke, 68′ Pellegrini, 78′ Ampadu, 87′ Peretz

Espulsi: 32′ Kiyine

Marcatori: 1′ Okereke, 76′ Shomurodov

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*una partita in più