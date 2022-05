Juventus, Pogba si riavvicina: ecco chi lo ha convinto

La Juventus ritorna a credere seriamente nel ritorno di Paul Pogba, negli ultimi giorni segnali positivi per il francese: la chiave decisiva

La suggestione che ritorna di nuovo, ma stavolta con elementi più concreti. La Juventus e Paul Pogba, un grande amore mai dimenticato da entrambe le parti, che potrebbero riunirsi nella prossima stagione. Ora si può fare, stando a quanto sarebbe accaduto negli ultimi giorni.

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, potrebbero risultare decisivi i contatti portati avanti da Pavel Nedved con il francese. Il vicepresidente bianconero avrebbe toccato le corde giuste per convincere definitivamente il giocatore a tornare a Torino, ipotesi che per lui è sempre stata gradita. I contatti con l’entourage potrebbero alla fine far raggiungere la quadra intorno a un ingaggio sui 7-8 milioni di euro netti più bonus. Pogba sarebbe pronto dunque a rinunciare a qualcosa come 4-5 milioni sugli attuali emolumenti, pur di tornare a vestire il bianconero. Addio al Manchester United deciso, occhio però a rilanci multimilionari dell’ultimo momento del Psg.