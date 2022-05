Ora non ci sono più dubbi: Lewandowski, c’è l’annuncio UFFICIALE

Ormai non ci sono più dubbi, è arrivato l’annuncio ufficiale sul futuro di Robert Lewandowski: la scelta è stata già fatta

Il futuro di Robert Lewandowski sembra ormai già segnato. Settimane intense per l’attaccante polacco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco tra un anno. Le voci su una intesa con il Barcellona si moltiplicano anche se dalla Baviera non cambiano idea.

Proprio il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, parlando a ‘Sky Deutschland’ prima del match di quest’oggi contro il Wolfsburg nell’ultima giornata della Bundesliga, ha chiarito la posizione della società e soprattutto quella del calciatore.

Il dirigente, ex centrocampista anche della Juventus, ha annunciato la decisione di Lewandowski: “Ho parlato con lui e mi ha detto che non ha intenzione di accettare la nostra offerta di rinnovo e che vorrebbe lasciare il club”.

Salihamidzic continua spiegando il contenuto dell’incontro con Lewandowski: “Ci ha detto che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo, ma la nostra posizione è sempre la stessa”. Una posizione che, al momento, non prevede la sua cessione: “Il dato di fatto è che ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2023”.

Calciomercato, Lewandowski vuole andare via: la conferma del Bayern

Le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco confermano quindi la volontà del bomber polacco di lasciare la squadra e provare una nuova esperienza. Accostato in passato anche alla Juventus, il suo futuro sembra essere al Barcellona, club che lo ha messo in cima ai suoi obiettivi per l’attacco.

Perché l’affare vada in porto però occorre convincere il Bayern Monaco con una proposta all’altezza: per Lewandowki servirebbe un’offerta intorno ai quaranta milioni di euro. La scelta del bomber però è già stata fatta.